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Akhisar kampını tamamladı

öncesi ’da 4 hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılar, 2 mağlubiyet 1 yenilgi ve 1 beraberlik ile kampı tamamladı. Susiç, “Takımdan memnunum” dedi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Akhisar Avusturya kampını tamamladı
SPOR ekiplerinden Akhisarspor, 'da sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında ile karşılaşan Akhisarspor, rakibine 3-1 mağlup oldu. Yeşil-Siyahlılar tamamlanan kamp çalışmalarının ardından gözünü 5 Ağustos'ta ile oynayacağı finaline çevirdi. Avusturya'da , Leicester City, Al Duhail Qatar ve Al Hilal takımlarıyla özel karşılaşmalarda mücadele eden Akhisarspor, 2 mağlubiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. TAKIMDAN MEMNUN
Galatasaray maçının çalışmalarına 1 Ağustos Çarşamba günü tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak Ege temsilcisinde Saffet Susic verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Takımının genel görüntüsünden memnun kaldığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Galatasaray sınavına kadar eksiklerimizi gidermeye gayret göstereceğiz. Herkes Avusturya'da elinden geleni yaptı. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.
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Akhisar Avusturya kampını tamamladı
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