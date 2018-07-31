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’de çocuk istismarına tepki

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Çeşme’de çocuk istismarına tepki
'İN sevilen şarıkcı ve şovmenlerinden, '' adıyla bilinen tarafından kurulan 'Mikrop Hikmet ile Biz Bize Yeteriz Oluşumu' üyeleri, çocuk istismarına tepki göstermek için 'de bir araya geldi. Topluluk, 'Çocuk istismarına Dur' pankartı açtı. Bazı eylemciler yanlarında getirdikleri oyuncak bebekleri, pankartın önüne bıraktı. Oyuncak bebeklerin, çocuk yuvaları için İl Müdürlüğü'ne verileceği açıklandı. Basın bildirisini okuyan Hikmet Durmuş, "Ellerimize siyah eldiven takarak, 'Çocuk İstismarına dur' diyoruz. Amacımız, sesimizi tüm evrene duyurmak. Hala umudu olan çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Biliyoruz ki cinsel istismar konusu insanlığın bir sorunu olarak her toplumda yaşanıyor. Ancak bu sorunu cesaretle konuşabilen, üzerine gidebilen toplumlar çözüm noktasında yol kat edebiliyor" diye konuştu.
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Çeşme’de çocuk istismarına tepki
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