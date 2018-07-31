Geleceğin profesyonel yüzücüleri yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaşları 8 ila 9 arasında değişen 8 minik yüzücü zamanını sadece havuzda yüzerek geçirmiyor. Kemik tarama testlerinden geçen miniklere stresle başa çıkma gibi eğitimler de veriliyor. Diyetisyenler tarafından verilen besin programlarıyla beslenen geleceğin olimpiyat sporcularına uygulanan profesyonel eğitim metotları ülkemiz için de bir ilk olarak gösteriliyor. Ayda yaklaşık olarak 40 kilometre antrenman yapan minik sporcular, Avrupa standartlarında programlarla eğitilirken ilerleyen yıllarda Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin bayrağını göndere çektirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.