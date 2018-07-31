Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Geleceğin profesyonel yüzücüleri yetişiyor

Geleceğin profesyonel yüzücüleri yetişiyor

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Geleceğin profesyonel yüzücüleri yetişiyor
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaşları 8 ila 9 arasında değişen 8 minik yüzücü zamanını sadece havuzda yüzerek geçirmiyor. Kemik tarama testlerinden geçen miniklere stresle başa çıkma gibi eğitimler de veriliyor. Diyetisyenler tarafından verilen besin programlarıyla beslenen geleceğin olimpiyat sporcularına uygulanan profesyonel eğitim metotları ülkemiz için de bir ilk olarak gösteriliyor. Ayda yaklaşık olarak 40 kilometre antrenman yapan minik sporcular, Avrupa standartlarında programlarla eğitilirken ilerleyen yıllarda Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin bayrağını göndere çektirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Geleceğin profesyonel yüzücüleri yetişiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN