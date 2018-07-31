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Gomez seferberliği

İddialı bir kadro kurmak için forvet hattına kaliteli bir ismi almak isteyen ’de, için büyük çaba sarfediliyor. G.Saraylı ’nin de Göz-Göz’ün radarında olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Gomez seferberliği
'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren , bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü ine mesai harcıyor. ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le temaslarını sürdüren başkan 'in transferi sonlandırmak için büyük çaba sarfettiği öğrenildi. Bir dönem 'ta da forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarı-kırmızılıların Gomez'e yıllık 1.5 milyon euronun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirilirken Sepil'in tüm şartları zorladığı iddia edildi. 'i yakından tanıyan Gomez'in de 'ye sıcak bakması Göztepe'nin elini güçlendirdi. Tribünleri heyecana boğacak takviyeyi Mario Gomez'le yapmak isteyen Göztepe'nin orta saha ve stoper arayışları da sürüyor. 'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva 'dan orta saha Celso Borges ve Beşiktaş'tan tecrübeli isim 'dan istediği sonucu elde edemeyen sarı-kırmızılıların Galatasaraylı ile ilgilendiği ileri sürüldü. Ancak Galatasaray'da gözden çıkarılan Tolga aldığı yüksek maaş nedeniyle transferin zor olduğu vurgulandı.
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Gomez seferberliği
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