İzmir bu hafta futbola doyacak

FUTBOL İzmir
'e 4 yıl aradan sonra tekrar yapılacak 46. Folkart TSYD
Ege Kupası ile dönüyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi
'nin ev sahipliğinde Altınordu, Altay, Balıkesirspor
ve Menemen Belediyespor
mücadele edeceği turnuvanın tanıtım toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İZVAK Başkanı Ali Erten, Saya Grup İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, Tire 1922 Spor yöneticisi Faik Sarayköylü, Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, Balıkesirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Aslan katıldı. Tire Tayfur Çiçek Stadı'nın ev sahipliği yapacağı turnuva yarın akşam Altınordu ile Menemen Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Cuma akşamı Altay ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Final karşılaşması pazar akşamı saat 21.15'te, 3'üncülük maçı ise 18:45'te oynanacak.