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Milli voleybolcuya durakta sürpriz

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Milli voleybolcuya durakta sürpriz
'DE düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finalleri'nde gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Takımı'nın oyuncusu 'a, elde ettikleri ikincilik ve turnuvada en iyi pasör seçilmesi dolayısıyla babasının çalıştığı taksi durağında sürpriz kutlama yapıldı. Cansu Özbay, "Babamın çalıştığı eski taksi durağındaki parkta oyun oynardım. Şimdi ise duraklarına böyle gelmek beni duygulandırdı ve mutlu etti" diye konuştu. Baba Özkan Özbay, "Kızım bana milli bir gurur yaşatıyor. Bu duyguların tarifi yok" dedi.
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Milli voleybolcuya durakta sürpriz
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