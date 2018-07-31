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Piknikçiler ardında çöplük bıraktı

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Piknikçiler ardında çöplük bıraktı
'İN turistik ilçesi Erdek'te bulunan piknik alanı çöplüğe döndü. Erdek-Narlı yolu arasında bulunan mesire yeri, günü birlikçi tatilci ve piknikçiler yüzünden çöplüğe döndü. Maymundere mesire yeri hafta sonu tatilini hem denize girmek, hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Daha önce askerî alan olan ve Orman Bölge Müdürlüğüne devredilen bu saha, bölge müdürlüğü tarafından giriş yasaklanmasına rağmen vatandaşlar tarafından piknik alanına çevrildi. Vatandaşlar çöplüğe dönen piknik alanının temizlenmesini istiyor.
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Piknikçiler ardında çöplük bıraktı
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