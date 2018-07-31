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Şeytan’da forvet sorunu büyüyor

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Şeytan’da forvet sorunu büyüyor
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezon 13 gol atan Mirkan'ın sözleşme yenilememesi, genç Fatih'in ise pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmasıyla kadroda santrfor olarak sadece yeni Kemal Rüzgar kaldı. Gurbetçi Kemal, hazırlık maçlarında sergilediği performansla geçer not alırken, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefi koyan teknik heyet alternatifli bir kadro yaratmak ve ileri uçta forma rekabetini artırmak için golcü transferine öncelik verdi. Listesinde yer alan Mehmet Akyüz, , Özgür Can Özcan ve Atabey Çiçek gibi forvetlerle anlaşamayan lacivert- kırmızılı ekip, alternatif isimlere yöneldi. temsilcisinin takımlarının kadrolarından elenecek santrforları gündemine aldığı ve hafta içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu hücum hattında forvetin yanı sıra sağ kanat ve orta sahaya da birer takviye istiyor. Altınordu, maçında sakatlanan sol bek Ali Mert'in yerine de oyuncu bakıyor.
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Şeytan’da forvet sorunu büyüyor
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