Uçuş personeli için laboratuvar

EGE
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, mesleki hava yolu hastalıklarının belirlenmesine yönelik kurduğu Türkiye
'nin ilk "Spesifik Bronş Provakasyon
Testi Laboratuvarı" ile hizmet veriyor. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapılan testler ile çalışanların hangi maddeye karşı alerjilerinin olduğu tespit ediliyor. Çalışma ortamı koşullarının benzeri oluşturulan Spesifik Bronş Provakasyon Test Laboratuvarında çalışanların bu maddelere duyarlılıkları belirleniyor.