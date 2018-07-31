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Uçuş personeli için laboratuvar

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Uçuş personeli için laboratuvar
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, mesleki hava yolu hastalıklarının belirlenmesine yönelik kurduğu 'nin ilk " Testi Laboratuvarı" ile hizmet veriyor. Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapılan testler ile çalışanların hangi maddeye karşı alerjilerinin olduğu tespit ediliyor. Çalışma ortamı koşullarının benzeri oluşturulan Spesifik Bronş Provakasyon Test Laboratuvarında çalışanların bu maddelere duyarlılıkları belirleniyor.
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Uçuş personeli için laboratuvar
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