Vücudundaki taştan 25 yıl sonra kurtuldu

BABASININ geçirdiği böbrek taşı ameliyatının ardından doktor ve hastane fobisi gelişen 43 yaşındaki İzmirli İnşaat Mühendisi Mesut Işık, tam 25 yıl böbreğindeki dev taşla yaşadı. 11 yıl önce Jeoloji Mühendisi Tümay Hanım ile dünya evine giren Işık, işi gereği sürekli yurt dışı seyahatlerine çıkıyordu. Uzun süren uçak yolculukları sırasında ve iş görüşmelerinde dayanılmaz böbrek ağrı
ları çeken Işık, ameliyat olmayı sürekli erteliyordu. Böbrek taşı ameliyatı geçiren babasının acılarına şahit olan Işık, doktora gitmeyi de sürekli erteledi. Tümay Işık, 25 yıl ağrı kesicilerle ayakta duran eşini uzun uğraşlar sonucu ameliyat olmaya ikna etti.
İKNA ETTİLER
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Böbrek hastası ve eşi yaptıkları araştırma sonucunda Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık
'a ulaştı. Op. Dr. Işık, yaptığı muayene ve kontrollerin ardından taşın böbrek sağlığı açısından alınması gerektiğini söyleyince ikna edilerek 25 yıldır korkup uzak durduğu ameliyat masasına yattı. Op. Dr. Işık ve ekibi tarafından İzmir Özel Can Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı çıkartıldı. Işık, "Eşimin ve Dr. Evren Işık'ın desteğiyle bu korkularımı yenip ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.