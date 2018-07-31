Yokuştan çıkacaklar için su sebili yerleştirdi

İlçesi'ne bağlı Basın Sitesi Mahallesi 166 sokakta, yaklaşık 800 metrelik bir yokuşun başındaki 6 katlı apartmanın zemin katında oturan 68 yaşındaki emekli havacı astsubay Kenan Sain
'den, yokuşu tırmanırken yorulan bazı vatandaşlar, su istedi. Sain, ricada bulunanlara su verdi ancak çekinerek istediklerini fark etti. Bunun üzerine Sain, bahçenin önüne, yokuşu yürüyerek çıkan tüm vatandaşların rahatlıkla görüp yararlanabileceği üzerinde damacana elektrikli su sebili yerleştirdi. Yaklaşık bir aydır bunu sürdürdüğünü belirten Sain, günde yaklaşık 80-100 bardak su tüketildiğini söyledi.
MERDİVEN SÖZÜ
Evinin önündeki yokuşun sonunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi Ege Bölgesi
'ndeki en büyük devlet hastanelerinden birinin olduğuna dikkat çeken Sain, "Bu hastaneye gitmek isteyen bir sürü vatandaş, evimin önündeki yaklaşık 800 metrelik yokuşu çıkmak zorunda. Özellikle yaşlılar ve hastalar çok zorlanıyorlar. Bazen benden su istiyorlar ama fark ettim ki çoğu zaman çekiniyorlar. Ben de böyle bir çözüm yolu buldum" dedi. Öte yandan söz konusu yokuşa bir yürüyen merdiven yapılması için mahalleli olarak imza topladıklarını ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'ndan söz aldıklarını belirtti.