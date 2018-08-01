75’lik paraşütçü ağaca takılı kaldı

Denizli
'nin Pamlukkale İlçesi'ndeki meydana gelen olayda, tornacılıktan emekli 3 çocuk ve 5 torun sahibi 75 yaşındaki Hasan Cingit, sürekli olarak yamaç paraşütü atlayışı yaptığı Bağbaşı Dağı'na gitti. Paraşütüyle atlayan Cingit, havada ters rüzgara yakalandı. Cingit'in yamaç paraşütünün bir kanadı ters rüzgar yüzünden kapandı. Paraşüt sönünce kontrolünü kaybeden Dingit, dağın dik yamacına çarptı. Cingit ise, uçurumda asılı kaldı. Ölümden dönen Cingit, yaşadığı şoku kısa sürede üzerinden atarak cep telefonu iile yardım istedi.
YINE UÇACAĞIM
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri gönderildi. Cingit'in uçurumda asılı kaldığı yeri tespit eden AFAD ekipleri, önce dağdaki düz yola ulaştı. Buradan uçuruma, yaklaşık 50 metre halat sarkıttı. Cingit, bu halata kendini sabitledi. Böylelikle ekipler, Cingit'i yan tarafta, ağaçların olduğu güvenli alana çekti. Cingit'in yanına inen AFAD ekipleri, halatlar ve sedyeyle kurtarma operasyonu başlattı. AFAD ekipleri, Cingit'i sedyeye bağlayıp, uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından kazayı ufak yaralarla atlatan Cingit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Cingit, uçmaya devam edeceğini belirterek, "Uçarken boğazda türbülansa girdim. Kanat kapandı, düşmeye başladım. Yamaçta ağaca takıldım. 1996 yılından beri uçuyorum, 3 bin saat uçtum. Daha önce de Pamukkale'de uçarken bir kaza geçirdim ayağım kırıldı ama uçmaya devam edeceğim" dedi.