Askıda Ekmek’e İzmir’den destek

MILLIYETÇI Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin, "Ekmeğe yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. 'Askıda Ekmek' projesini başlatıyorum" açıklamalarının ardından bir destek de MHP İzmir
İl Başkanlığından geldi. MHP İl Başkanı Necat Karataş, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde iki fırını ziyaret etti. Projesi başlatması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Necat Karataş, "Biz de MHP İzmir İl Teşkilatı olarak Bayraklı ve Karabağlar'da bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanya 1-2 aylık olmayacak, sürekli olacak. Bir ekmek kendime, bir ekmek askıya düşüncesiyle bunun yaygınlaşmasını, İzmirli hemşehrilerimizin de bu kampanyaya katkı sağlamalarını bekliyoruz" dedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerinin onurlarını kırmadan, alan eli veren elin görmediği bir kampanya başlattık. Biz de İzmir'de komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışıyla tüm teşkilatlarımızla bu kampanyaya destek vereceğiz. 'Askıda Ekmek' kampanyası sürekli yapılmalı. Biz bu kampanyanın takipçisi olacağız" dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, askıda ekmek kampanyası çerçevesinde 500 aileye ekmek dağıtarak başladıklarını açıkladı.