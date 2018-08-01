Bandırma Diş Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

BALIKESİR
'IN Bandırma ilçesinde yapımı planlanan 25 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezinin temeli, merkezin arazisini bağışlayan 76 yaşındaki Hikmet İşeri'nin de katılımıyla atıldı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.Necati Kelemençe, Balıkesir'de bulunan 3 ağız ve diş sağlığı merkezi ile yıllık ortalama 751 bin kişiye diş sağlığı hizmeti verdiğini söyledi. Kelemençe, "Bu merkezlerle her türlü diş sağlığı tedavisini yapabiliyoruz. Vadaşlarımızın büyük ücretler ödeyerek özelde yaptırdığı diş implandını da geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir'de yapmaya başladık" dedi. Kelemençe, 300 gün içinde tamamlanacak merkezin maliyetinin 9 milyon 600 bin lira olduğunu açıkladı.