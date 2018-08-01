Buharkent’te facianın eşiğinden dönüldü

Aydın'ın Buharkent İlçesi ile Denizli
'nin Sarayköy İlçesi arasında, Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar'nda( TCDD) ait demiryolu hattında, bölgede birkaç gündür aralıklarla süren yağmurlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Tekirdağ
'da yaşanan tren faciasının benzerinin yaşanmasının eşiğinden dönüldü. Demiryolu bakım ve kontrol personelinin dikkati sayesinde olası bir facia önlendi. Aşırı yağışların sele dönüşmesi nedeniyle demiryolundaki hasarı tespit eden TCDD personeli durumdan merkezi haberdar etti. Geçtiğimiz akşam saat 19.40'ta İzmir- Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
SEFERLER BAŞLADI
Yolcular ise Buharkent'te indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Yapılan incelemede, Buharkent'e bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı'nın yağmurla taştığı, rayların altındaki toprağı sürükleyerek altını boşalttığı belirlendi. Hattın çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden tren trafiğine açıldığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın son dönemde ülke çapında artan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımı etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşılmaması amacıyla bakım ekipleri tarafından kontrollerin artırılması talimatı verdiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dün Aydın'ın Kuyucak ile Denizli'nin Sarayköy istasyonları arasındaki kilometre 217+380 ile 190+100 arasındaki hattan sorumlu demiryolu bakım ve kontrol personeli tarafından, aşırı yağışın sele dönüşerek demiryolunun hasar gördüğü tespit edilmiş ve saat 19.40' dan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır. Durumun son anda fark edilmesi veya makinistler fark edip kazayı önledi gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.