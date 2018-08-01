Çin’in ünlüleri İZTO’yu ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin yurtdışında tanıtımı için atağa geçti. Enstitü tarafından İzmir
'e getirilen ve içlerinde Çinli medya temsilcilerinden kanaat önderlerine, sosyal medya fenomenlerinden seyyah ve pop stara kadar 16 kişiden oluşan heyet İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaret ederek şehir hakkında bilgi aldı. İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu ile Çin'in İzmir Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Weiguo Liu'nun yanı sıra İZTO Turizm ve Konaklama Grubu Meclis ve Komite üyeleri ile Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru'nun da olduğu toplantıda, İzmir Kalkınma Ajansı ile İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Kentin güzelliklerinin Çin'de daha iyi tanıtılması gerektiğini söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Aslanoğlu, "Çinli turistler tarih, gastronomi ve kültür turlarıyla yakından ilgileniyor. Eğer bu özelliklerimizi iyi anlatırsak 12 ay boyunca Çinli turistleri ülkemizde görmemiz mümkün olacak" dedi. İZTO'nun misafiri olan heyet, aöğle yemeğinin ardından Kemeraltı'nda, Türk El Sanatları Çarşısı haline gelen alanda alışveriş yaptı.