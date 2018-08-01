Foça Tatil Köyü’nün ihalesi gerçekleştirildi

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Foça İlçesinde 1967 yılında açılan Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü icin açılan ihaleyi Ankara merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. İhaleyi kazanan firmayla ilgili olarak Foçalılar'ın ilk tepkisi olumlu oldu. Firmanın inşaat işleriyle uğraşması, tesisin kısa sürede onarımı için umut doğdu. Bölge sakinleri, firmanın iç ve dış turizme yönelik faaliyetlere yönelerek ilçeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. İhaleyle ilgili olarak konuşan AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, tatil köyünün turizmden ekonomiye ilçeye büyük getiri sağlayacağını söyledi. Çalışkan, "Tatil Köyümüz tesciline uygun bir şekilde modernize edilip, ilçe turizmine, ekonomisine, esnafımıza, taksicimize, otobüscümüze yani bütün Foçalılara katkıda bulunacaktır ve doğrudan 250 Foçalı kardeşimize iş olanağı sağlamış olacağız. Foça AK Parti hükümeti ile herkes tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'nin en gözde tatil noktası olacaktır" dedi.