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Güneş paneli kurdu faturadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Güneş paneli kurdu faturadan kurtuldu
MANISA'NIN Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Çarşı Mahallesi'nde spot işiyle uğraşan elektrik ustası İmdat Tuncay, çatısına kurduğu güneş enerjisi paneliyle elektriğini üreterek, tasarruf sağlamaya başladı. Eskiden ayda ortalama 200 lira elektrik faturası ödeyen Tuncay, bin 500 lira maliyetle kurduğu sistemle elektrik masrafından kurtulduğunu söyledi. Evine de aynı sistemi kurduğunu belirten Tuncay, "Bunu ilk olarak kendi evim ve iş yerimde uyguladım. Sonrasında esnaf arkadaşlarıma da yapmaya başladım" diye konuştu.
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Güneş paneli kurdu faturadan kurtuldu
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