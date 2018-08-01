Lösemili çocukların annelerine saç bakımı

KARŞIYAKA Halk Eğitim Merkezi
örnek gösterilecek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Cilt Bakım ve Kuaförlük Kursu Öğretmeni Sevgi Sır ve kursiyerleri hazırladıkları proje ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta çocukları ile gece gündüz birlikte kalan, onlara refakat eden annelere bir parça moral ve motivasyon olması için hiçbir ücret ya da bedel almadan saç ve güzellik bakımı yaptı. Bundan böyle her ay düzenli olarak yapılacak olan etkinliğe Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel de eşlik etti. Yücel, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi olarak her zaman iyi ve faydalı işler yapma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Kurum olarak böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ben de bir anneyim ve annelerimizin buradaki hayatlarını az çok anlayabiliyorum. Onlara yalnız değilsiniz, biz de yanınızdayız diyebilmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu