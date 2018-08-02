Bereket Enerji devler arasında

CAPITAL
Dergisi'nin 'Türkiye'nin En Büyük 500 Firması'nı belirledigi dev araştırmada merkezi Denizli
'de bulunan Bereket Enerji Grubu'ndan 7 sirket sıralamaya girmeyi başardı. Capital'in geçen yılki araştırmasında da 6 sirketi ilk 500'de yer alan Bereket Enerji Grubu, bu yılki araştırmanın sonuçlarına göre performansını ve cirosunu artırmış oldu. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Baskanı Ceyhan Saldanlı, gruba bağlı 7 sirketin ilk 500 kuruluş arasına girmesinin gurur verici olduğunu söyledi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Saldanlı, "Tüm çabalara rağmen 2 milyar insanın enerjiye ulaşamadıysa dünyada, ülkemizde günde 4 saat elektrik kesintisinin uygulandığı günlerden bugünlere geldik. Enerji sektörü; yüksek teknoloji, bilgili ve deneyimli kadrolar ve yüksek finansman gerektiren bir sektördür. Böyle bir sektörde 10 bini askın çalışanımızla ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.