Buca’nın ormanı yine yeşerecek

IZMIR
Orman Bölge Müdürlüğü, 13 Temmuz 2018 Günü İzmir
Buca Göleti yakınlarında bir vatandaşın bahçesinde gerçekleştirdiği kaynak çalışması sırasında kıvılcımlardan çıktığı iddia edilen orman yangını sonrası yanan 60 hektarlık ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmaları için ilk start verdi. İzmir Orman işletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile saha yanmış ağaç enkazlarından temizlenmeye başladı. Yapılan çalışmaları havadan helikopterle yerinde denetleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Sahin Aybal, "Su anda bu bölgede 4'er kisilik 7 çalışma postası ve iş makinelerinin desteği ile saha enkazlardan temizleniyor. Eylül başı gibi de dozerlerimiz sahaya girerek toprağı sürüp işleyecek, fidan dikimine hazır hale getirilecek Kasım ayından itibaren de ilk fidanları toprakla buluşturacağız Sahaya yaklaşık 100 bin adet çeşitli türlerde fidanlar dikeceğiz" dedi.