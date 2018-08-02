Çamlaraltı Koleji Fen Lisesi açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

1981 yılında Türkiye'de Anadolu Lisesi statüsüne geçen ilk dört özel okuldan biri olan Çamlaraltı Koleji, ana sınıfından Anadolu lisesine kadar devam eden eğitim zincirinin halkalarına Eylül 2018'de Fen lisesini de ekliyor. Bugüne kadar pekçok bilimsel proje hazırlayan, yurtiçi ve yurtdışında dereceler elde eden Çamlaraltı Koleji, yeni açılacak fen lisesiyle hedeflerini daha da büyütecek. Çamlaraltı Koleji, teknolojiyi yakından takip eden, araştıran bireyleri geleceğe hazırlama hedefiyle yeni eğitim döneminde fen lisesi öğrencilerini kucaklayacak.Bilim alanında hedeflerini yüksek tuttuklarını ve bu doğrultuda yeni dönemde fen lisesi açarak atılım yaptıklarını ifade eden Çamlaraltı Koleji Genel müdürü Gülçağ Gencer, "Bilim alanında yaptığımız projeler, katıldığınız yarışmalar ve elde ettiğimiz dereceleri daha kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek öğrencilerimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Fen lisesiyle de yeni başarılara imza atacağız" dedi.