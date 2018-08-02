Çarpan sürücü serbest kalınca tepki gösterdi

İZMIR'IN
Güzelbahçe İlçesi'nde 4 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında İzmir
- Seferihisar karayolu, Çamlı mevkisinde meydana gelen kazada Güzelbahçe'den Seferihisar yönüne giden C.G. (61) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ekmek aldıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Emir Can Çınar (21) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çınar'ın ailesi, evin yakınlarında olan kazanın gürültüsünü duyunca, dışarı çıktı. Çınar'ı yerde gören aile bireyleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan
Emir Can Çınar, 5 gün yoğun bakımda kaldı. Kaçan sürücüsü C.G. ise 4 gün sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
C.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"HAYATTA KALMAM MUCIZE"
Hayatta kaldığı için şanslı olduğunu belirten Emircan Çınar, C.G'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Çınar, "Belki de benim hayatıma mal olabilirdi, ama şu an o dışarıda. Başkalarının hayatını tehlikeye sokmayacağının garantisini kim verebilir?" dedi. Baba Mehmet Çınar (51), "Ben gürültüyü duyup pencereden bakınca onun kaçışını gördüm. Birden gaza yüklenerek, müthiş bir hızla kaçtı. Serbest bırakıldıktan sonra telefon açıp 'geçmiş olsun' demedi. Böyle bir umursamazlık olamaz" diye konuştu.