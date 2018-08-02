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Eşinin hastalığı onu mucit yaptı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Eşinin hastalığı onu mucit yaptı
MANISA'NIN Şehzadeler İlçesi'nde yaşayan Şevket Kaykı (70), 18 yıl önce felç geçiren ayrıca Parkinson hastalığı nedeniyle yüzde 97 engelli olan eşi Emmiser Kaykı'ya (63) bebek gibi bakıyor. Eve 9 kamera yerleştiren Şevket Kaykı, işteyken de cep telefonuna kurduğu sistemle sürekli eşini izliyor. Eşinin yerinden kalkmadan hem apartmanın hem de evin kapısını açabilmesini sağlayan Şevket Kaykı, eşi için yatağa kaldıraç düzeneği yaptı. Parkinson hastalığı ve felç yüzünden hareket etmekte zorlanan Emmiser Kaykı için eski dikiş makinesini de elektrikli egzersiz düzeneğine çeviren Şevket Kaykı, "Her şey eşim için. Onun için masaj aletleri yaptım. Hayatınını kolaylaştırmaya çalışıyorum" dedi.
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Eşinin hastalığı onu mucit yaptı
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