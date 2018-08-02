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Göç idaresi önünde geçici kimlik izdihamı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Göç idaresi önünde geçici kimlik izdihamı
İZMIR Konak'taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi. Polisler, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Göçmenler belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca 'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.
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Göç idaresi önünde geçici kimlik izdihamı
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