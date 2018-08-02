İkinci yaşamında bebek mutluluğu

İzmir
'in Selçuk İlçesi'nde yaşayan Gülşen- Mehmet Turhan çiftinin en küçük çocuğu olan 23 yaşındaki Esin Turhan Tezel, sağlıklı bir çocukluk geçirdi, ancak 15 yaşında aniden rahatsızlandı. Tüm cildi sararan, karnında asit biriken Esin'e kriptojenik akut karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edilen
Esin'e 10 yaş büyük ağabeyi Turgay gönüllü verici oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ağabeyinin dokuları Esin'e uygun çıktı. Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonunda hızla iyileşen Esin ve ağabeyi taburcu edildi. Bir otelde çalışan ağabey ile kardeşi normal yaşamlarına döndü. Esin, 5 yıl önce de Fırat Tezel ile evlendi. Arkadaşlık sürecinde Esin, karaciğer nakli olduğunu, ilaç kullandığını Fırat'a söyleyip sağlık durumunu bilmesini istedi. Fırat ise karaciğer nakli olmasının sevgilerinin, evlenmelerinin önünde engel olmadığını ifade etti ve aşklarını nikahla taçlandırdı.
HAYALI GERÇEKLEŞTI
Esin'in geçirdiği karaciğer naklinden dolayı anne-baba olma konusunda hiç umutları olmayan çift 4 ay önce büyük mutluluk yaşadı. Yeni evlendiğinde bebek düşünmemesi için doktorların uyardığını belirten Esin Tezel Turhan, ikinci hayattaki en büyük hayalinin gerçek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Genç anne adayı, "Çocuğumuz olmayacağına o kadar emindik ki sürpriz oldu bu hamilelik ve inanamadık. Hamile kaldığımı öğrendiğimde ağladım. Şu an 4 aylık hamileyim. Hayatta kalmanın bile şans olduğunu düşünüyordum, şimdi anne olacağım" dedi. İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç ise, "Sadece karaciğer değil böbrek, kalp nakilli hastalar nakil başarılı olur, tutar ve hasta normal hayatına dönerse hem anne hem baba olmaları rahatlıkla söz konusu. Bu şekilde anne olan baba olan çok hastamız var" dedi.