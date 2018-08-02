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“Kendinizi tanımaya başlayın”

Giriş Tarihi: 2.8.2018
“Kendinizi tanımaya başlayın”
SOSYAL medyada 'İnsanlara İnanın' videosu 15 milyon kez görüntülenen ve 'Size Bir Sır Vereyim mi?' adlı kitabıyla tanınan girişimci, işadamı, eğitmen , başarının ilk adımının, konfor alanının dışına çıkmak olduğunu söyledi. Uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilikler yaparken farklı bir arayış içine girdiğini ifade eden Yılmaz, "Bir sabah otelde uyandım ve hangi ülkede olduğumu hatırlayamadım. Hamsterlar gibi koşuyormuşum meğer. Tek bir bitiş çizginiz var, o da ömrünüz. İnsanların içindeki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için işe kendini tanımakla başlaması gerekiyor" diye konuştu.
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