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Kursa gitti, işinin patronu oldu

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Kursa gitti, işinin patronu oldu
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla İŞKUR ve işbirliği ile sürdürdüğü "uygulamalı girişimcilik" kursu, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin "vazgeçilmez" adresi oldu. Torbalı'daki girişimcilik kursuna katılan ve 1.5 ay sonra kendi işyerini açan 48 yaşındaki ev hanımı Nimet Alkılıç, evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir iş yeri açmak istedi. Ancak işletmecilik hakkında hiç bir bilgisinin olmayan Alkılıç, "Bir işyeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunların hiçbirini bilmiyordum. Katıldığım kursta aldığım eğitimle hepsini öğrendim" dedi.
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Kursa gitti, işinin patronu oldu
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