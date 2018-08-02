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‘Küstah’ ile yaza damga vuracak

Giriş Tarihi: 2.8.2018
‘Küstah’ ile yaza damga vuracak
MÜZIK kariyerine Almanya - İstanbul arasında mekik dokuyarak ara vermeden devam eden genç besteci ve yorumcu , yaz aylarına damga vuracak yeni şarkısı "Küstah" ile hayranlarının karşısına çıktı. Başarılı şarkıcının, aynı zamanda klip de çektiği "Küstah" adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini alırken, müzik kanallarında da izleyicisiyle buluşmaya hazır. "Aşka İsyan", "Hırsız", "Kusursuz" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çeken İbrahim Aktolon, Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerin ardından yaza özel "Küstah"adlı şarkısıyla da dinleyicilerin gönlünde taht kuracak.
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‘Küstah’ ile yaza damga vuracak
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