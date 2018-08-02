Nevvar İşgören Cami’ye yıldırım ziyaret

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Mersinli'de 14 dönümlük arsada, Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından inşa edilen İzmir
'in en büyük, Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük kubbeli camisi olacak Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camii şantiyesi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ağırladı. Şantiyede incelemelerde bulunan Yıldırım'a, Vakıf Başkanı Nuretdin Memur bilgi sundu. Memur, bir yıldır inşaat çalışmaları süren camide, iş planına göre yüzde 60 aşamasında olduklarını söyledi. İşçiler ve vakıf yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ise, "İnşallah 2019 Kurban Bayramı'nda İzmir'in en büyük camisi ibadete açılacak ve kentin önemli bir ihtiyacı İşgörenlerin vasiyeti sayesinde Nevvar Salih Isgören Vakfı'nca karsılanmış olacak" dedi.