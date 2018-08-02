Özgür KAYNAR: Brun’son’

2005 yılıydı... Çalıştığım gazete tarafından Avrupa Birliği
eğitimi için Brüksel'e
gönderilmiştim.
Benim de aralarında bulunduğum Türk gazeteciler için AB
Komisyonu'nda düzenlenen seminerler şok edici bir tesadüfle başlamıştı! Bilgi verecek AB uzmanı Alessandro Missir di Lusignano'yu
beklerken,
devasa fötr
şapkası ve yere
kadar uzanan pardösüsüyle
ajan görünümlü
biri içeriye
girmişti.
Seminer salonu "Bu da kim, aynı Tipitip"
fısıltılarıyla yankılanıyordu.
Bizimkilerin yüzünü saran kaçamak gülüşmeler, karşımızdaki kişinin gayet düzgün ifadeyle "Günaydın, hoşgeldiniz"
demesiyle yerini şaşkınlığa ve mahcubiyete bırakmıştı. Alessandro Missir di Lusignano, Türkçe konuşuyordu hem de bizden farksız şekilde. Meğer İzmirliymiş, Buca'da doğup büyümüş.
Dedelerinin birkaç asır önce
göç ettiği İzmir'den çocukluk yıllarında ailesiyle
birlikte taşınmış. Sonra da uzman olarak
AB Komisyonu'ndaki Türkiye masasında
göreve başlamış. O gün Avrupa
Birliği'nden önce İzmir'i uzun uzun dinlemiştik
ondan. AB'nin çifte standart uygulayıp
her fırsatta önümüze koyduğu o meşhur
ev ödevlerini hatırlattığı Türkiye'yi bir kefeye, doğduğu kenti ise ayrı bir kefeye koymuştu.
Brüksel'de karşıma çıkan İzmirli Alessandro'ya bakınca, İzmir'in nasıl bir yer olduğunu gördüm. Bir yanı Batı, bir yanı Doğu, bizim bildiğimizin ve tahmin edebildiğimizin de ötesine uzanan gizemlerle dolu bir şehir! 15 Temmuz'dan bu yana dünya gündemine yerleşen rahip Brunson da işte o sır küplerinden biri!
Serbest bırakılması için ABD Başkanı'na bile defalarca çağrıda bulundurtacak ve tehditler savurtacak bir gizem! Oysa 2000 yılından beri sessiz sedasız aramızda yaşıyormuş!
Din adamı görüntüsünün ardına saklanıp yaptıklarından tutuklandıktan sonra haberimiz oldu. Mensubu olduğu Evangelistlerin kutsal topraklar sayıp kıyamet için hazırladığı Ortadoğu'da İzmir üstünden üs kurmuş.
Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile el ele verip bizi de tıpkı Suriyeliler gibi vatansız bırakmak için ezoterik faaliyetler yürütmüş. Ne ABD'yi kuran ve başta Ortadoğu olmak üzere dünyayı istedikleri şekle sokmaya çalışan Evangelistler'in temsilcisi Brunson'a hayret ediyorum! Ne de dünyanın süper gücü diye balon gibi şişirilen ABD'nin bu gizemli rahip için avane olmasına şaşıyorum!
Tevrat'ı
ve İncil'i
harmanlayıp kendilerine yeni bir inanç sistemi oluşturan, İsrail'i de kanatları altına alan ABD'li Evangelistler'in Türkiye, Irak ve Suriye topraklarındaki Mezopotamya'nın hayaliyle yanıp tutuştuğunu biliyoruz. Bu gerçeği bilmeyen varsa öğrensin, Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ateşin kaynağının bu tuhaf inanç ve petrol sömürüsü olduğunu herkes bilsin. Ben asıl bizim İzmir'e şaşıyorum!
Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı şehrimizin, Truva atı gibi içimize sokulanların gizemli adresi olmasına üzülüyorum.
Dilerim, İzmirimiz bu kötü şöhretten tez zamanda kurtulur, Brunson son olur...