Sağlık sektöründe gurur dolu 18 yıl

PROF
. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu
ve Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu tarafından 2000 yılında kurulan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, çağın gerektirdiği tanı ve tedavi hizmetlerini uzman kadrosuyla birlikte binlerce kişiye ulaştırdı. Göz sağlığının uzmanlık gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri Türkiye'de uyguladıklarına dikkat çekti. Sadece yüksek teknolojinin yeterli olmadığına da vurgu yapan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını söyledi. Kendisinin özel hastane sahibi olmasına rağmen, her zaman doktor kimliğini ön planda tuttuğunu ifade eden Kaşkaloğlu, "Her zaman önce tıbbı ve hasta mutluluğunu ilk hedef olarak belirledik. 40 yılı aşan mesleki deneyimimle birlikte, güven ve kaliteyle anılan bir marka bilinirliği yaratmayı başardık" dedi. Sağlık sektöründe başarılı olmak kadar başarılı kalabilmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Kaşkaloğlu, bu başarının sırrının özverili bir ekip çalışmasından geçtiğini de sözlerine ekledi.