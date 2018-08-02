Su parkına koşuyorlar

İZMİR'DE
tatile çıkamayan ve sıcaktan bunalanların tercihi, her yaz olduğu gibi yine su parkları oldu. İzmir
liler, serinlemek için kentteki ilk ve tek su parkı olan tesise akın etti. Hafta sonu günlük 3 bin kişiye hizmet verilen tesiste, özellikle dalga havuzu ve 'uzay kasesi' adı verilen kaydırak büyük ilgi gördü. Balçova'daki tesisin genel müdürü Hüseyin Karaman, "Su parkımızda, farklı türlerdeki 22 su kaydırağı ve bone kullanımının zorunlu olduğu biri yarı olimpik olan 3 yüzme havuzuyla, yerli ve yabancı misafirlerine farklı bir tatil ve eğlence konsepti sunuyor. Kısa sürede en çok tercih edilen su parkı haline geldik. Aynı anda yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verebiliyoruz" dedi.