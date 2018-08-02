Zihniyet değişmeli

BUGÜN NELER OLDU

Karsıyaka'daki Yalı Stadı'nın istemezükçü zihniyetler yüzünden ihalesinin ikinci kez iptal olması, Izmir'deki siyasilerin ve STK temsilcilerin tepkisini çekti. Karsıyaka'ya stat yapılması için elini tasın altına defalarca koyan IZVAK (Izmir Spor Kulüpleri Birligi Vakfı) Baskanı Ali Erten, "Izmir'de stat konusunu ilk gündeme getiren, bu konuda 20 yıldır mücadele eden Karsıyaka Spor Kulübü, bugün olayın açık magduru durumundadır. Karsıyaka Stadı, Karsıyaka Spor Kulübü'nün hakkıdır. Baslamıs insaat çoktan bitmeliydi. Duyarsız kalındı, yeterince sahiplenilmedi. Gecikmeden dolayı büyük ekonomik kayıplar olustu. Çok daha sonra baslayan diger iki stat yakında bitecek. Onlar sehir dısında mı? Sehir içinde stat olur mu, olmaz mı? Bu, dünyanın en saçma tartısması. Karsıyaka Stadı'nda, buna ragmen sonuca ulasmak için ve itirazlar dikkate alınarak iki kez imar planı degistirildi. Bu isin uzman kurulusu olan Sehir Plancıları Odası ile Spor Bakanlıgı arasında mutabakat saglandı. Onların bir itirazı yok. Ama Belediye açık ve net olarak karsı. Ancak öne sürdügü gerekçelerin hiçbir bilimsel dayanagı yok. Bunu anlamak mümkün degil. Engellemek basarı degildir, övünülecek bir durum da degildir. Ama bundan gurur duyanlar var. Önce bu zihniyet degismeli" diye konustu.AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül de, "CHP'li belediyeler sporda, alt yapıda, ulasımda, saglıktaki projelerle ilgili dava açıp kentin önünü tıkamamalılar. 'Kent ile ilgili en dogru kararı ben bilirim. Ben ne dersem o olur' anlayısından ve bakıs açısından vazgeçmek lazım. Karsıyaka Stadı da onlardan birisidir. Sırf inatlasma ugruna Karsıyaka Stadı ihalesi iptal edildi. Karsıyaka Stadı su anda yapılsaydı ordan elde edilebilecek gelirle ikinci ligden birinci lige çıkma sansı vardı. Amatör kümeye düsecek hale geldi" diye konustu.Karsıyaka Spor Kulübü'nü her türlü sahiplendiklerini ifade eden Sengül, "Karsıyaka Spor Kulübü'nü desteklemek Umarım ki bundan sonra hosgörü ve uzlası içinde kente yapılacak yatırımlarda beraber olalım. Gönül ister ki Karsıyaka Stadı konusundaki inattan da vazgeçip davalarından vazgeçsinler" seklinde konustu.AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Hamza Dag, "Izmir Büyüksehir Belediye Baskanlıgı makamı insanlara akıl verme, tavsiye verme yeri degildir. Bu makamın ilk görevi is yapmaktır, icraat yapmaktır. Çabalarımızı ısrarla görmezden gelme gayretinde yapmak istemedigimizi belirterek bizleri karalamaya çalısanların, Alsancak ve Göztepe statlarının yükselisini gördükçe sekerleri yükselmekte ve renkleri degismektedir. Statların yapımlarının tamamlanmasıyla, söz konusu kimselerin bu konuyla ilgili iddialarının koca bir yalandan ibaret oldugu bir kez daha ortaya çıkacaktı" dedi.Karsıyaka Spor Kulübü Turgay Büyükkarcı ise "Hem stat hem de salon konusundaki görüsmelerimiz en üst seviyede devam ediyor. Bu 2 tesisi kazandırmak için yönetimimiz yogun bir sekilde mesai harcıyor. Bu görüsmeleri sanki sonuçlanmıs gibi kamuoyunda paylasmak bizim tarzımız degil. Taraftarımız merak etmesin, stat konusu bizim için kapanmadı, stadımız yapılana kadar kapanmayacak" dedi.