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Arap bloggerlar Çeşme’yi tanıtacak

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Arap bloggerlar Çeşme’yi tanıtacak
BIR hava yolu şirketinin 'e direkt sefer koymasının ardından Arap turistlerin dikkati, İzmir'in Çeşme ve 'nın Bodrum ilçelerine yöneldi. Çeşme'ye gelen 8 Arap blogger, Alaçatı'yı gezdi. Arap bloggerlar, turistik ilçede çekim ve söyleşiler gerçekleştirdi. İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, Arap bloggerlara rehberlik yaparak, Çeşme hakkında bilgi verdi. Çeşme'de, otelde genel müdürlük yapan Orhan Belge de Arap bloggerları yemekte ağırladı. Davet ettikleri Arap 8 bloggera rehberlik yaptığını belirten Şaşzade, "Alaçatı'nın bütün sokaklarını gezdik. Bloggerlar Alaçatı'ya hayran kaldı" dedi.
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Arap bloggerlar Çeşme’yi tanıtacak
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