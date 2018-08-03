Arap bloggerlar Çeşme’yi tanıtacak

BIR
hava yolu şirketinin İzmir
'e direkt sefer koymasının ardından Arap turistlerin dikkati, İzmir'in Çeşme ve Muğla
'nın Bodrum ilçelerine yöneldi. Çeşme'ye gelen 8 Arap blogger, Alaçatı'yı gezdi. Arap bloggerlar, turistik ilçede çekim ve söyleşiler gerçekleştirdi. İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, Arap bloggerlara rehberlik yaparak, Çeşme hakkında bilgi verdi. Çeşme'de, otelde genel müdürlük yapan Orhan Belge de Arap bloggerları yemekte ağırladı. Davet ettikleri Arap 8 bloggera rehberlik yaptığını belirten Şaşzade, "Alaçatı'nın bütün sokaklarını gezdik. Bloggerlar Alaçatı'ya hayran kaldı" dedi.