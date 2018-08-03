Aydem ve Gediz’de yeni dönem

AYDEM
ve Gediz müşterileri, bundan böyle cumartesi günleri de dâhil olmak üzere, abonelik işlemlerini belirlenmiş Müşteri İlişkileri Merkezleri'nde (MİM), seçebilecekleri gün ve saat aralıklarında yapabilmek için web sitesi üzerinden online randevu alabilecek. İzmir
, Manisa
, Aydın
, Denizli
ve Muğla
başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, yakın zamanda hayata geçirdiği randevu sistemiyle birlikte, kurumsal web sitelerinde yer alan 'Online Randevu' sayfaları üzerinden randevu taleplerini kabul edecek.