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Aydem ve Gediz’de yeni dönem

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Aydem ve Gediz’de yeni dönem
AYDEM ve Gediz müşterileri, bundan böyle cumartesi günleri de dâhil olmak üzere, abonelik işlemlerini belirlenmiş Müşteri İlişkileri Merkezleri'nde (MİM), seçebilecekleri gün ve saat aralıklarında yapabilmek için web sitesi üzerinden online randevu alabilecek. , , , ve başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem ve Gediz, yakın zamanda hayata geçirdiği randevu sistemiyle birlikte, kurumsal web sitelerinde yer alan 'Online Randevu' sayfaları üzerinden randevu taleplerini kabul edecek.
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Aydem ve Gediz’de yeni dönem
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