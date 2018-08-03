Eşme çiftçisine bereket akacak

BUGÜN NELER OLDU

son 15 yılda 6 milyar liralık yatırım yapan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü sadece Eşmeli üreticiler için "5 Baraj 7 Gölet" projesini işleme aldı. Projeler tamamlandığında bölge üreticisinin cebine ortalama her yıl 27 milyon 895 bin lira daha fazla para gireceği öngörülüyor. Bölge üreticinin sorunlarını yakından takip ettiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Murat Acu, sadece Eşme'de 2 baraj ve 5 gölet işletmeye alındığını açıkladı. Acu, ilçede 1 baraj ve 2 göletin inşatının sürdüğünü söyledi. Acu, 2 baraj projesinin de planlama aşamasında olduğunu da kaydetti. Güllübağ ve İsalar Barajları ile Dereköy, Ahmetler, Bozlar, Karacaömerli, Yaşilkavak Göletleri'ni işletmeye açarak 6 bin 370 dekar araziye can suyu sağladıklarının da altını çizdi.