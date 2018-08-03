İzmir’in sorunları Başkent masalarında

İZMİR
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir
'in onay bekleyen projeleri için gittiği Ankara'da bakanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle toplantılar yaptı. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de, Başkan'ın davetini geri çevirmeyerek Başkent'teki tüm görüşmelere katıldı. Siyasi rekabetin bir kenara bırakıldığı günün sonundaki ortak mesaj "İzmir kazanacak" oldu. İzmir heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu makamlarında ziyaret etti. İlk toplantıda, Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi masaya yatırıldı. Bakan Pakdemirli ile makamında yapılan görüşmede ise Tarımsal İhtisas Alanı, bazı tahsis talepleri ve Gördes Barajı masaya yatırıldı. Başkan Kocaoğlu, "Oluşturduğumuz bu dialog ve işbirliği ortamının artarak devamını diliyorum" dedi. İl Başkanı Şengül ise, iktidar partisinin İzmir'deki temsilcisi olarak kentin sorunlarının çözümünde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.