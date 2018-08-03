Klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

İZMIR'DE
neredeyse kendisiyle yaşıt olan 1957 model klasik otomobil
ine gözü gibi bakan 68 yaşındaki "Arap Ferit" lakaplı Ferit Gökçen, her gün aracının temizliğini, bakımını söylediği aşk şarkılarıyla yapıyor. Gökçen'in 30 yıl önce satın aldığı ve "Kara Şimşek" adını verdiği aracına olan tutkusu görenleri şaşırtıyor. Gökçen, "Hayattaki en büyük servetim klasik arabam. Ona gözümgibi bakıyorum. Bu araç bende olduğu sürece satılamaz. Aracım benden sonra oğluma kalacak. Onun da aracımı en az benim kadar sahipleneceğine inancım tam" diye konuştu.