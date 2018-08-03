Küçük Emine’ye vekil desteği

AYDIN'IN
Didim İlçesi'nde yaşayan Suriye asıllı bir ailenin doğuştan yüzde 81 engelli olan kızları 14 yaşındaki Emine Mahmut'a AK Parti Aydın
Milletvekili Metin Yavuz sahip çıktı. Didimli yardımseverler, sosyal medya üzerinden destek kampanya başlatarak küçük Emine'nin tedavi giderlerinin karşılanması için yardım çağrılarında bulundu. Yapılan bu yardım çağrılarını haber alan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, zaman kaybetmeden sahibi olduğu Egemed Hastanesi'nin müdürü Cengiz Bayar'a ulaşarak küçük Emine ile ilgili gerekli çalışmaların hemen yapılması talimatını verdi. Küçük Emine'yi evinde ziyaret eden Yavuz, "Emine'nin yeniden yürüyebilmesi için üstümüze düşeni yapacağız" dedi.