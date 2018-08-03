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’da 2 bin 800 yıllık su kanalı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Manisa’da 2 bin 800 yıllık su kanalı
MANISA'DA tarihi M.Ö. 8. yüzyıla dayanan 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkan su kanalı sistemi, şehri dolaşan ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor. Kayalara oyulmuş yaklaşık 100 adet sarnıcın bulunduğu kentte kurulan su kanalı sistemiyle şehir olası sel felaketlerine karşı korunurken, şehre düşen her damla yağmur suyunun ihtiyaç kadarının depolandığı tespit edildi. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Ne kadar yağmur yağarsa yağsın, fazla suyu bu kanallarda taşımak mümkün. Şehir kurulurken önce alt yapısıyla planlanıyor ve öyle kuruluyor" dedi.
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Manisa’da 2 bin 800 yıllık su kanalı
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