Özel Harekat’a 885 taze kan

Balıkesir
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde mezuniyet sevinci yaşandı. Merkezdeki eğitimleri başarıyla tamamlayan 855 Özel Harekat Polisi adayı mezun oldu. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Hakkari'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit düştüğünü anımsattı. Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek ve annesinin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Yazıcı, "Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor. Allah'ın izniyle binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış bu güzel vatanımızı bu aşağılık hainlere bırakmayacağız. Bu millet, kahramanlarını da hainlerini de unutmaz" diye konuştu.
GURUR DUYUYORUZ
Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışanların olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki, devletimiz asla tehditlere, şantajlara boyun eğmez. Bugünler herkes için bir sınavdır. Ortaya koyduğumuz net tavrın, bundan sonra da aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır" dedi. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı da 885 genç polisi özel harekat birimine uğurlamaktan gurur duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardından dönem birincisi polis memuru Kazım Çağatay Kocaoğlu, yaş kütüğüne plaket çaktı, Vali Yazıcı, dereceye giren mezunlara hediyeler verdi. "Fetih" marşını okuyan ve yemin eden mezunların yakınları duygulu anlar yaşadı. Tören geçişi sonrası mezun polisler, aileleriyle bir araya geldi.