Rezervasyonsuz tatile çıkmayın

TURIZMCILERIN YÜZÜ GÜLÜYOR
EGE'NIN
gözde turistlik yerleri arasında bulunan Muğla
'nın Bodrum, Marmaris ve Datça, Aydın
'ın Kuşadası ile İzmir
'in Çeşme, Foça, Dikili, Karaburun ilçelerinde yaz mevsiminde yoğunluk yaşanıyor. Hükümet, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına karar verdi. Ankara'nın aldığı karar tatil merkezi Ege'de heyecan yarattı. Turizmciler, hareketliliğin her geçen gün artmasını memnuniyetle karşıladı. Bayram tatili için ise uyardı. Özellikle rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmamasını istedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Yöre Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "Bayramda doluluk oranları yüzde 100'e ulaşacak. Bu sebeple vatandaşlarımız, kötü bir sürprizle karşılaşmamak için rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmasınlar" dedi.
ÇEŞME 1 MILYONU GEÇECEK
İZMIR'IN
turizm cenneti Çeşme'nin geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi yine dolması bekleniyor. Bayramda ilçedeki nüfusun 1 milyonu geçmesi beklenirken Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Seçim sonrası hızlı bir şekilde toparlanan turizm, özellikle Temmuz ayında 2014-2015 yılları seviyesine ulaşmıştır. Mevcut istikrar iklimi devam ederse, beklentilerin üstünü test edebiliriz" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ise, "8 Temmuz sonrası Alaçatı Çeşme bölgesinde hafta arası dahil, inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Sezonun geç başlamasının ardından, bayram tatili ve sonrasında gelen 30 Ağustos, biz turizmcilerinde yüzünü güldürdü diyebiliriz" diye konuştu.