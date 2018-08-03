Sokak hayvanları için su satıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Buca İlçesi'nde 10 yaşındaki 2 çocuğun hikayesini duyanların yüzünü gülümsetiyor. Hüseyin Buğra Doğru ve Metehan Temuçin Şen, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin aç kalmasına dayanamadı. Hayvanlara mama almaya karar veren iki kafadar, ailesinden aldığı parayla bir miktar su aldı ve su satmaya başladı. Buca'nın çeşitli bölgelerinde su satan ve aileleri de yakınlarında bekleyen iki minik, buradan elde ettiği gelirle de gidip mama aldı. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere aldıkları mamaları veren minikler herkesin takdirini kazandı. Miniklerin, sosyal medya da paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hüseyin Buğra Doğru ve Metehan Temuçin Şen, "Hayvanlar bu sıcak havada mama ve su bulamıyor. Sattığımız suların parasıyla onları susuzluk ve açlıktan kurtarmak istiyoruz" dedi.