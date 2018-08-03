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Torbalı’da incir hasadı başladı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Torbalı’da incir hasadı başladı
İZMİR Torbalı'da, verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren 'bardacık incirinin' hasadına başlandı. Toplanan ve özenle kasalanan bardacık türü inciri, daha sonra Çapak Mahallesi'nde kurulan 'İncir Pazarı'na getiriliyor. Kalitesi ve lezzetiyle bilinen bardacık inciri, pazarda büyük ilgi görüyor. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Bu sene Çapak Mahallemizde 'İncir Festivali' yapmaya karar verdik. Bu güzelliği 'e ve Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyoruz. 40- 45 gün süren bardacık hasadı, bu sene de bol ve bereketli başladı" diye konuştu.
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Torbalı’da incir hasadı başladı
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