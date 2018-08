Yaşar Üniversitesi akademik yıla hazır

BUGÜN NELER OLDU

üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı öncesi yeni yatırımlarını açıkladı. Yaşar Üniversitesi'nin yeni yatırımları hakkında bilgi veren Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Selçuk Yaşar Kampüsü'nün yeniden yapılanmaya gideceğini belirtti. Üniversitenin 2020 Stratejik Planı dahilinde ilerlediklerini kaydeden Ahmet Yiğitbaşı, "Bu büyük yatırım projelerinin yanı sıra, bizi ayrıcalıklı kılan pek çok başarıyı da elde ettik. TÜBİTAK tarafından açıklanan, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde her geçen sene yükselişimizi devam ettiriyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10 arasında yer almak" dedi. Hollanda'nın tarım ve gıda teknolojilerinde dünya lideri olan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi (WUR) ile işbirliği gerçekleştirileceğini belirten Yiğitbaşı, " İzmir 'e bir tarım teknolojisi fakültesi kazandırıyoruz. İzmir için büyük bir şans" dedi. Her yıl yaklaşık bin 200 öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, "Geçtiğimiz yıl ek kontenjanlarla birlikte kayıtlanma oranımız yüzde 100'e ulaştı. Her yıl yaklaşık bin 200 öğrencimizi mezun ediyoruz ve mezun öğrencilerimizin yüzde 85'ine ulaşabiliyoruz. Ulaştığımız öğrencilerin ise yaklaşık yüzde 80'inin istihdam edildiğini biliyoruz" dedi.