Yatırım yağmuru

AK Parti İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da muhtarlarla buluştu, kahvehaneleri ve esnafları gezdi, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi. Kaya, muhtarlarla buluşması esnasında kendisini arayan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan da ilçeye yapılacak spor kompleksinin müjdesini aldı. 2019 yerel seçimleriyle birlikte Karabağlar'ın makus talihinin değişeceğini belirten Kaya, "CHP'li tüm belediyelerde olduğu gibi Karabağlar Belediyesi'nde de vatandaşın taleplerine karşı kulakları duymayan, gözleri görmeyen bir yönetim anlayışı var. 2019'da bu anlayış gidecek, yerine milletine hizmetkar ve şehrine aşık bir anlayış gelecek" dedi. Karabağlar'da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kaymakamlık Hizmet Binası arasında kalan 31 dönümlük alana 4 adet okul yapılacağının müjdesini veren Kaya, bu alanda ilçeye bir de Kent Meydanı kazandıracaklarını söyledi. Poligon Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri'ne ait 14 dönümlük bir arsanın da Milli Eğitim'e verileceğini ifade eden Kaya, buraya da eğitim kampüsü yapılacağının bilgisini verdi. Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği millet bahçelerinden birisinin de Karabağlar'a yapılacağını söyledi. Karabağlar'ın üniversite kampüsüne kavuşacağını, CHP'lilerin istememesine rağmen 'üniversite kenti' olacağını belirten Kaya, "Biz Karabağlar'ın potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Karabağlar'daki hiçbir problemin kaynağı merkezi hükümet değil. Bütün problemlerin kaynağı CHP'li yerel yönetim. Bunlar Karabağlar'ı varoş görüyorlar, bu güzel ilçeye hiçbir şeyi yakıştıramıyorlar. İşte, biz Karabağlar'ı üniversite kenti yapmak istiyoruz, onlar ise buna karşı çıkıyor. Bütün bunlara rağmen biz Karabağlar'a hizmet etmeye ve bu güzel ilçenin makus talihini değiştirme yönünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.