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20 ülke ve 20 kültür Bandırma’da buluştu

Giriş Tarihi: 4.8.2018
20 ülke ve 20 kültür Bandırma’da buluştu
Balıkesır'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen "Türkçe Yaz Okulu 2018" programı kapsamında Bandırma'ya gelen 20 ülkeden 20 uluslararası öğrenci tarafından Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi ve türkülerden oluşan kültür-sanat etkinliği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, "Uluslararası öğrencilerimize Türk dilini ve Türk kültürünü tanıtıp öğretme ve sevdirme amacıyla birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 500 uluslararası öğrenciye üniversitemizde eğitim-öğretim görme imkanı sunacaktır"dedi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ve uluslararası öğrenciler harmandalı-zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Ardından Misafir öğrenciler halk oyunları koro halinde "Türkiyem" şarkısı okundu.
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20 ülke ve 20 kültür Bandırma’da buluştu
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