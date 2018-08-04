6 aylık susuzluk esareti sona erdi

İzmir
'in Torbalı İlçesi'ne bağlı 60 Evler Sitesi'nin 6 aylık susuzluk çilesi sona erdi. İZSU
'nun çözüm için harekete geçmediğini ve bir yol göstermediğin belirten 200'e yakın site sakini kendi aralarında daire başı 500 lira topladı. Site sakinleri, bu paralarla, İZSU'nun getirdiği içme suyu şebekesine bağlantıyı sağlayacak site içi tesisatı yaptırarak sularına kavuştu. İZSU'yu 6 ay boyunca neredeyse her gün çözüm için aradıklarını belirten Emel Aysel, "Suyumuzun akmadığını anlattık. Ama onlar bize aylarca bizde bir sorun gözükmüyor deyip konuyu kapattı. Geçen hafta bir İZSU çalışanı biz hiç onları aramamışız gibi gelip site dışında bulunan ana yolun yan tarafında bulunan ana hattan yeni bir tesisat çekip su alın dedi. Bunları kendileri yapmıyorlarmış. Biz de daire başı 500 lira para toplayıp, önce vinç kiraladık. Sonrasında tesisatçı ile birlikte tüm sistemi yeniden kurduk. İZSU sonunda suyumuzu yeni kurulan tesisat üzerinden açtı. Madem bu kadar kolaydı neden aylardır bize bunu söylemediler. Neden İZSU bize yol göstermedi?" dedi.
6 AY BEKLEDİK
Altı aydır susuz bırakılan site sakinlerinden Döndü Koçbaş, "İZSU'ya zahmet oldu. Biz umudumuzu kesmiştik. Altı ay boyunca susuzlukla savaştık. Madem bu kadar kolaydı. Niye bize söylemediler. Niye bize işkence çektirdiler. Bir yudum su bulmak için sabahlara kadar eşimle nöbet tutuyorduk. Ben 6 aydır susuzluktan kaynaklı çektiğim stresi anlatamam. İnşallah bundan sonra başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ve ekibi böyle hatalar yapmaz" diye konuştu.
YENİ ŞEBEKEYE GEÇTİ
İZSU, 60 evlerde yeni şebekenin yaklaşık 2.5 ay önce tamamlandığını fakat site sakinlerinin sayaç yeri düzenleme esasları uyarınca sayaçlarını belli bir düzene alamamaları nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi. Yetkililer, "Biz kendimize düşen işi parsel sınırına kadar yaptık. Parsel sahiplerinin yapması gereken bir takım sorumluluklar vardı. Bizde doğal olarak onların yapmasını bekledik. 60 Evler 8 bloktan oluşan 64 daireli bir site. 3 ay boyunca sayaç düzenleme işini yapamadılar. Orada biri yeni diğeri ömrünü tamamlamış eski 2 şebeke var. İnsanlar mağdur olmasın diye her iki şebekeye de su vermek durumunda kalınca basınç yetersizliği oluştu ve üst katlara su gitmedi. Site, geçen hafta bunu bitirdi. Bizde siteyi yeni şebekeye geçirdik. Şu anda 8. katta bile 2 bara yakın basınç var. Eğer bu imalat zamanında yapılmış olsaydı ne onlar ne de biz sıkıntı çekip üzülmeyecektik" dedi.