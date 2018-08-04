Amfibik söndürme uçağına özel ziyaret

Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli hava güçlerinden CL215 tipi amfibik yangın söndürme uçaklarından biri de İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlu bulunuyor. Deniz ya da göllerden aldığı 6 ton suyu alevlerin üzerine bırakan, orman yangınlarının gidişatını değiştirebilecek güce ve manevra kabiliyetine sahip bu uçaklar, her yıl 1 Mayıs ile 30 Ekim günleri arasında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türk Hava Kurumu'ndan (THK) kiralanıyor. Orman yangınları konusunda son derece hassas davranan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, dün sabah erken saatlerde Adnan Menderes Havalimanı'na gelip, C2015 tipi amfibik yangın söndürme uçağı uçuş ekibini ziyaret etti. Burada uçuş ekibinden Yunan kaptan pilot Vasilis Papanastosions, ikinci pilot Fatih Kalender ve kurum temsilci orman mühendisi Vefa Tetik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
HER YIL KIRALANIYOR
Orman yangınları ile mücadelenin takım işi olduğunu belirten Bölge Müdürü Şahin Aybal, yangın söndürme uçakları ve yangın helikopterlerinin bu takımın en önemli güçlerinden olduğunu söyledi. Aybal, "Yangın söndürme uçağımız, sadece İzmir ve Manisa ilinde çıkan orman yangınlarında değil, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına katılmaktadır. Ayrıca 2016'da İsrail'deki orman yangınındaki gibi talep gelmesi halinde yurt dışına da yardıma gitmektedir" dedi.